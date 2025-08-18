В Евпатории задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:49 18.08.2025

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о возгорании принадлежащего ему транспортного средства марки «Мицубиси».

Осмотр места преступления и проведение первичных оперативно-розыскных мероприятий позволили установить важные обстоятельства дела – пожар оказался преднамеренным. Оперативники отдела уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали 22-летнего ранее судимого евпаторийца. Как пояснил задержанный, в вечернее время он возвращался домой и по пути заметил припаркованное транспортное средство. Со слов подозреваемого, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и поджёг автотранспорт, после чего скрылся с места преступления. Причину пояснить не смог, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Следователем следственного отдела ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фигуранту судом назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий. В настоящий момент проводятся следственные действия, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

