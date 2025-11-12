В Евпатории задержали сбытчика наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Евпатории задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле запрещёнными веществами.
По данным следствия, мужчина передал покупателю бумажный свёрток с растительным веществом и получил за это 1000 рублей. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось наркотическое средство — марихуана. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков). В рамках расследования был проведён неотложный обыск в подвальном помещении, где задержанный занимался ремонтом велосипедов. В металлической шкатулке оперативники обнаружили ещё 47 свёртков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общей массой более 28 грамм, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
По данному факту следователем возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Следственные действия продолжаются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
