Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Евпатории задержали сбытчика наркотиков
Новости Республики
В Евпатории задержали сбытчика наркотиков
источник иллюстрации: пресс-служба МВД России в Крыму

В Евпатории задержали сбытчика наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:23 12.11.2025

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Евпатории задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле запрещёнными веществами.

По данным следствия, мужчина передал покупателю бумажный свёрток с растительным веществом и получил за это 1000 рублей. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось наркотическое средство — марихуана. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков). В рамках расследования был проведён неотложный обыск в подвальном помещении, где задержанный занимался ремонтом велосипедов. В металлической шкатулке оперативники обнаружили ещё 47 свёртков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общей массой более 28 грамм, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

По данному факту следователем возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Узнайте больше:  Крымчане за неделю отдали мошенникам более 7,5 миллионов рублей

На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Следственные действия продолжаются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 126

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.