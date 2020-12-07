В Евпатории заканчиваются работы по благоустройству детского Мойнакского парка

В Евпатории завершаются строительно-монтажные работы, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» по благоустройству детского Мойнакского парка.

По информации Главного управления по реализации национальных проектов, на объекте ежедневно работают от 25 до 35 человек и от 3 до 7 единиц спецтехники. Готовность по всем проводимым работам в целом составляет 80%.

Напомним, в 2020 году на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым было предусмотрено благоустройство 6 общественных пространств на общую сумму 123 млн. рублей. А именно: сквер Театральный, сквер Коммунаров (ул. Революции), общественная территория (ул. Фрунзе м-н «Нептун»), общественная территория (ул. Интернациональная,131, 133, 139), детский Мойнакский парк, сквер Славы (пгт. Мирный).

Фото: rk.gov.ru.