В Евпатории закрыли 10 нелегально работавших аттракционов

По результату выезда прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной государственной регистрации, – написал он в своем Telegram-канале.

Под ограничения попали «Супер Нова», на котором ранее и застряли люди, «Касатка», «Цепочная карусель», «Батут механизированный», «Батутная арена», «Батут механизированный», «Башня свободного падения» и другие.

Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером – 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты «Крым-Спас». При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия.

источник: РИА Новости Крым