Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Евпатории закрыли 10 нелегально работавших аттракционов
Новости Республики

В Евпатории закрыли 10 нелегально работавших аттракционов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:46 18.07.2025

В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.

По результату выезда прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной государственной регистрации, – написал он в своем Telegram-канале.

Под ограничения попали «Супер Нова», на котором ранее и застряли люди, «Касатка», «Цепочная карусель», «Батут механизированный», «Батутная арена», «Батут механизированный», «Башня свободного падения» и другие.

Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером – 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты «Крым-Спас». При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия.

Узнайте больше:  В Севастополе в море обнаружили труп мужчины

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x