В Евпатории завершается строительство станции контроля космического пространства

Строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства завершается в Евпатории, ведется монтаж оборудования. Об этом со ссылкой на генерального директора научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрия Роя, сообщает
В Евпатории у нас делается станция контроля космического пространства. Четыре станции на территории России будут. Это вот следующая — в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае, — сказал Юрий Рой.
Всего в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде.
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