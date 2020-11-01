В Евпатории завершается строительство станции контроля космического пространства

Строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства завершается в Евпатории, ведется монтаж оборудования. Об этом со ссылкой на генерального директора научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрия Роя, сообщает РИА Новости .

В Евпатории у нас делается станция контроля космического пространства. Четыре станции на территории России будут. Это вот следующая — в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае, — сказал Юрий Рой.

Всего в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде.

На сайте НПК СПП сообщается, что такие центры предназначены для фотографирования спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты, а также контроля состояния спутников на высотах от 150 до 36 тысяч километров, получения их детального изображения в целях распознавания и оценки состояния космических аппаратов — например, в случае расследования аварийной ситуации. Кроме того, центры предназначены для обнаружения космического мусора и предупреждения его столкновения с отечественными космическими аппаратами.