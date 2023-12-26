Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная
актуально в республике
В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная

В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 21:22 26.12.2023

В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная, 138а. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации Елена Демидова.

Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест. На данный момент его строительная готовность составляет порядка 94%. На объекте завершены общестроительные и отделочные работы, ведется подключение к сетям водоснабжения и теплоснабжения, подключено электроснабжение, монтируется отопительное оборудование, а также оборудование пищевого и медицинского блоков, идёт установка мебели в групповых помещениях, проводится монтаж групповых навесов и благоустройство территории. Уже подготовлен устав учреждения, определена кандидатура заведующего и ведётся предварительный набор сотрудников, — отмечает пресс-служба администрации Евпатории. 

После завершения всех работ в полном объёме необходимо получить заключение органа строительного надзора о соответствии объекта проекту и предъявляемым требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Узнайте больше:  Гидротехнические сооружения и пляжные территории Алушты планируют восстановить после шторма к июню

С нетерпением ждём момента, когда в новый детский сад придут первые малыши и наполнят всё вокруг счастьем и теплом, — подчеркивает глава администрации.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.