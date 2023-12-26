В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная, 138а. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации Елена Демидова.
Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест. На данный момент его строительная готовность составляет порядка 94%. На объекте завершены общестроительные и отделочные работы, ведется подключение к сетям водоснабжения и теплоснабжения, подключено электроснабжение, монтируется отопительное оборудование, а также оборудование пищевого и медицинского блоков, идёт установка мебели в групповых помещениях, проводится монтаж групповых навесов и благоустройство территории. Уже подготовлен устав учреждения, определена кандидатура заведующего и ведётся предварительный набор сотрудников, — отмечает пресс-служба администрации Евпатории.
После завершения всех работ в полном объёме необходимо получить заключение органа строительного надзора о соответствии объекта проекту и предъявляемым требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию.
С нетерпением ждём момента, когда в новый детский сад придут первые малыши и наполнят всё вокруг счастьем и теплом, — подчеркивает глава администрации.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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