В Евпатории завершается строительство детского сада по ул. Интернациональная

После завершения всех работ в полном объёме необходимо получить заключение органа строительного надзора о соответствии объекта проекту и предъявляемым требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию.

С нетерпением ждём момента, когда в новый детский сад придут первые малыши и наполнят всё вокруг счастьем и теплом, — подчеркивает глава администрации.

источник: пресс-служба администрации Евпатории