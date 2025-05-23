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В Евпатории завершают строительство крупнейшего детского реабилитационного центра России
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории завершают строительство крупнейшего детского реабилитационного центра России

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:00 23.05.2025

Работы по возведению Федерального детского реабилитационного центра площадью почти 100 тыс. кв. м в Евпатории выходят на финишную прямую. Об этом рассказал, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Строители завершают монолитные работы на последнем этаже 6-этажного пансионата. Там смогут проживать 150 детей, проходящих лечение в дневном стационаре.

Скоро мы отметим День защиты детей – особый праздник, напоминающий нам о том, как важно создавать благоприятную, комфортную среду, где дети могут расти и раскрывать свои таланты. Создание и обновление инфраструктуры детства – это инвестиция в будущее нашей страны. Стройкомплекс России этим активно занимается. Так, в Республике Крым по поручению Президента строится один из крупнейших в стране центров для лечения и реабилитации детей, – уточнил Марат Хуснуллин.

На территории центра уже возведены консультативно-диагностический корпус и стационар на 300 коек, а также отреставрирован исторический административный корпус. В настоящее время ведется оснащение зданий современным медицинским оборудованием, включая тренажеры для реабилитации, компьютеры и специализированную мебель.

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Параллельно возводят общежитие для медицинского персонала, и корпуса, где разместятся проектно-конструкторские мастерские и мультимедийный зал для интерактивных игр. По информации специалистов, в обоих зданиях активно выполняются работы по устройству фасадов, кровли, монтажу внутренних инженерных систем и отделке помещений.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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