В Евпатории завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи

Строительство подстанции скорой медицинской помощи в городе Евпатория реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость реализации мероприятия составила порядка 114 миллионов рублей, — сообщил глава крымского Минздрава Алексей Натаров.

В новом двухэтажном здании подстанции общей площадью 895,40 кв. м. созданы комфортные условия труда для сотрудников скорой медицинской помощи. Оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, комнаты хранения препаратов, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, и др. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.

На территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи. Автопарк подстанции полностью обновлен, укомплектован специализированными автомобилями на базе Ford Transit и резервными автомобилями.

Зона обслуживания подстанции №26 – население Евпатории и Сакского района общей численностью порядка 120 тысяч человек. Всего в структуре подстанции организовано 10 бригад СМП, пять из них размещены в новом здании, остальные — на четырех пунктах постоянного базирования. В данных структурных подразделениях созданы современные условия – модульные пункты были установлены в 2019-2021 годах, — рассказал Алексей Натаров.

Таким образом, продолжаются мероприятия по модернизации инфраструктуры Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, что позитивно отражается также на повышении качества и доступности помощи для населения.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым