В Евпатории завтра стартует новогодний фестиваль «Волшебство в Рождество»

В День святого Николая, 19 декабря, в курортной Евпатории откроется фестиваль «Волшебство в Рождество». Как сообщает Туристический портал Крыма, гостей ждут развлекательные игровые программы со сказочными персонажами, интерактивные экскурсии с Дедом Морозом, новогодние спектакли и утренники.

Новогодний фестиваль «Волшебство в Рождество» стартует в Евпатории 19 декабря. Мероприятия будут проходить вплоть до праздника Рождества Христова – 7 января. Всего запланированы 14 активностей.

19 декабря состоится зажигание огней на главной городской ёлке, как и всегда в День Святого Николая. В связи с мерами безопасности, массовые мероприятия отменены, но иллюминация 11-метровой елки на Театральной площади все же будет светиться. Накануне пройдет церемония награждения победителей конкурса «Новогодняя игрушка», — рассказали в администрации Евпатории.

20 декабря в 11:00 по ул. Интернациональная, 17 в театре-студии кукол «Марионетки» покажут спектакль «Чудеса в решете». Чтобы приобрести билеты, нужно позвонить по телефону: +7 978 026-61-00.

23 декабря в 17:00 в сквере Молодёжный по ул. Кирова и сквере на ул. Кирюшина (микрорайон Исмаил-бей) состоится развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!». Вход свободный.

24 декабря в 17:00 в сквере Ленина пройдёт развлекательно-игровая программа «Самый добрый Новый год». Вход свободный.

27 декабря в 17:00 в Детском Мойнакском парке и на площадке возе ЗАГСа (пересечение пр. Победы и ул. Некрасова) состоится развлекательно-игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза». Вход свободный.

28 декабря в 17:00 на ул. Детства проведут развлекательно-игровую программу «Нарисуем волшебство».

В январе евпаторийцы и гости города увидят новогодние спектакли, праздничные программы к Рождеству и смогут побывать на интерактивной автобусной экскурсии «Новогоднее путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой». Подробнее о нём и о том, как стать его участником, – здесь.

Всю афишу фестиваля «Волшебство в Рождество» можно увидеть тут.