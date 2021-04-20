В Евпатории женщина-водитель пыталась дать взятку инспекторам ДПС

В Евпатории, на улице Полупанова сотрудники ДПС остановили автомобиль «Suzuki». У женщины, находящейся за рулем, не было водительского удостоверения. Кроме того, в ходе общения у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

При проверке по базам данных ГИБДД было установлено, что данная гражданка ранее привлекалась к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А дальше началось «самое интересное».

С целью избежать ответственности водитель предложила сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Евпатории денежное вознаграждение. Сотрудники полиции предупредили гражданку об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако женщина, не отреагировав на предупреждение, оставила в патрульном автомобиле 20 тыс. рублей. О произошедшем инспекторы ГИБДД сообщили в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа. На месте происшествия были зафиксированы факты попытки дачи взятки инспекторам ДПС, а также отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, — сообщили в МВД по РК.