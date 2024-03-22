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В Евпатории жители могут выбрать один из трёх объектов для благоустройства

В Евпатории жители могут выбрать один из трёх объектов для благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:22 22.03.2024

Во всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

До 30 апреля 2024 года, каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Проголосовать за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2025 году, можно на федеральной платформе — https://91.gorodsreda.ru.

По словам Премьер-министра Крыма, в городе Евпатория жители могут выбрать один из трёх объектов:

  • Сквер памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова, 67;
  • Сквер перед МБОУ «СШ № 11»;
  • Сквер Героев Крымской войны.

На территории сквера по ул. Некрасова, 67 запланировано выполнение работ по обустройству пешеходных связей, сети освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению. Сквер, расположенный перед школой № 11 по проспекту Победы. Запланировано проведение работ по замене плиточного покрытия пешеходных дорожек, установке скамеек, урн, восстановлению системы освещения и озеленению. Сквер, расположенный на пересечении ул. Эскадронная и ул. 2-ой Гвардейской Армии. Запланировано проведение комплексного благоустройства, включающего в себя производство работ по восстановлению пешеходных связей и замене покрытий, восстановлению сети освещения, озеленению и установке малых архитектурных форм, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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