В Евпаторийской городской больнице установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом

В Крыму продолжается работа по укреплению материально-технической базы медицинских организаций. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом.

Установленный томограф позволяет качественно проводить широкий спектр диагностических исследований. На данный момент при нормативной нагрузке 20 исследований в сутки фактически выполняется 25 исследований, преимущественно для диагностики новой коронавирусной инфекции, — отметил министр.

Проведение данных исследований в Евпаторийской городской больнице особенно актуально, так как в учреждении развернут «ковидный» госпиталь на 150 коек. Использование оборудования позволит минимизировать риски отсроченных осложнений и летальных исходов.

Общая стоимость томографа и модуля — 53 миллиона рублей. Оборудование приобретено в рамках реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму.