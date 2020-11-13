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В Евпаторийской городской больнице установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом
Фото: пресс-служба минздрава РК

В Евпаторийской городской больнице установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 13.11.2020

В Крыму продолжается работа по укреплению материально-технической базы медицинских организаций. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом.

Установленный томограф позволяет качественно проводить широкий спектр диагностических исследований. На данный момент при нормативной нагрузке 20 исследований в сутки фактически выполняется 25 исследований, преимущественно для диагностики новой коронавирусной инфекции, — отметил министр.

Проведение данных исследований в Евпаторийской городской больнице особенно актуально, так как в учреждении развернут «ковидный» госпиталь на 150 коек. Использование оборудования позволит минимизировать риски отсроченных осложнений и летальных исходов.

Общая стоимость томографа и модуля — 53 миллиона рублей. Оборудование приобретено в рамках реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму.

В Евпаторийской городской больнице установлен медицинский модуль с новым компьютерным томографом

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