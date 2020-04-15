В Евпаторийском лесном хозяйстве идут работы по противопожарному обустройству леса

ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» приступило к выполнению работ по противопожарному обустройству лесных массивов на территории лесного фонда Евпаторийского лесничества. Силами учреждения будут проведены уходные работы за противопожарными минерализированными полосами в объеме 101 км.

В течение года регулярно будет осуществляться мониторинг состояния минполос, и в случае их зарастания травой будут проведены повторные работы, — сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

Сотрудники Минприроды Крыма напоминают, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.

СПРАВКА: Противопожарные минерализированные полосы – искусственно созданные на почве полосы, очищенные от лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы. В планах противопожарного устройства лесов их создание предусматривается в профилактических целях. Минполосы служат барьером от распространения огня в случае низовых пожаров и не допускают перехода возгорания с сопредельной территории в лесные насаждения.