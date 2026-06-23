В Евпаторийский и Симферопольский судебные районы Республики Крым назначены два мировых судьи

Сегодня, 23 июня, на заседании четвертой сессии Государственного Совета Республики Крым третьего созыва, парламентарии, по итогам персонального голосования по каждой кандидатуре, приняли постановление, согласно которому два соискателя назначены на должности мировых судей в Евпаторийский и Симферопольский судебные районы Республики Крым.

Представлял кандидатов на заседании сессии председатель Верховного Суда Республики Крым Радионов Игорь Иванович.

На трехлетний срок полномочий назначены:

на должность мирового судьи судебного участка №39 Евпаторийского судебного района (город республиканского значения Евпатория с подчиненной ему территорией) Республики Крым – Лебедева Елена Николаевна;

Лебедева Елена Николаевна; на должность мирового судьи судебного участка №77 Симферопольского судебного района (Симферопольский район) Республики Крым – Камочкина Валерия Сергеевна.

Мировые судьи, впервые избранные на должность, в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации и флагом Республики Крым принесли присягу следующего содержания:

Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть.

источник: пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым

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