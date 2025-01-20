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В евпаторийском детском реабилитационном центре в Евпатории завершилось устройство фундамента под здание пансионата
фото: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

В евпаторийском детском реабилитационном центре в Евпатории завершилось устройство фундамента под здание пансионата

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:33 20.01.2025

На территории Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. метров завершились работы по устройству фундамента под здание пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь здания пансионата составит более 13 тыс. кв. метров. Там предусмотрены жилые номера для размещения 150 маленьких пациентов с их родителями. Помимо этого, в здании появятся многофункциональный зал и административные помещения. Завершить устройство фундамента под пансионат строителям удалось в январе 2025 года, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что здание пансионата будет соединено теплыми переходами с корпусом с обеденным и актовым залами и консультативно-диагностическим корпусом.

В декабре 2024 года на территории ФДРЦ уже ввели в эксплуатацию Административный корпус общей площадью около двух тыс. кв. метров, который является объектом культурного наследия. Строители полностью его отреставрировали — провели усиление фундамента и несущих конструкций, заменили внутренние перегородки и полы и восстановили фасад.   В этом здании разместится руководство и административный персонал.

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Помимо этого, в рамках первого этапа строительства на территории медучреждения уже возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек. Сейчас там проходит оснащение новым технологическим и медицинским оборудованием.

Проходить реабилитацию в современном центре смогут дети в возрасте от года до 18 лет. Лечение будут оказывать по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательной системы до заживления кожных покровов.

Федеральный детский реабилитационный центр в Крыму строится по поручению Президента России Владимира Путина. Завершить строительство крупнейшего объекта здравоохранения планируется в 2026 году.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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