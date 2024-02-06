В евпаторийской галерее «Ха-Ра-Шо!» откроется фотовыставка

В галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» откроется персональная выставка севастопольского фотографа.

В мир прекрасных пейзажей Крыма зрителей проведет Александр Гущин. Его фотографии показывают зрителю известные виды в новом свете и знакомят с неизведанными местами полуострова. Алексадр Гущин уроженец Севастополя, член НСФХУ, художник Международной федерации фотографического искусства (Аrtiste FIAP), заслуженный художник FIAP (Международная федерация фотографического искусства), — сообщили организаторы.