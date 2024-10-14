В евпаторийской галерее искусства «Ха-Ра-Шо» презентовали экспозицию произведений Лилии Гайдук

На выставке представлено около 50 картин. Живописец мастерски передает насыщенный солнечный свет и яркие цвета, характерные крымским пейзажам. В ее работах переданы настроения всех времен года в разные промежутки суток. Портреты людей несут в себе настроение, которое художница улавливала в особенные моменты их жизни.
Открыла выставку директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова, которая отметила яркую и позитивную составляющую экспозиции.
На открытии присутствовала глава муниципального образования Евпатории. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Галина Герасимова вручила Лилии Гайдук почетную грамоту.
Лилия Гайдук член Союза художников России. С 2013 года обучает рисунку, живописи и композиции учеников детской художественной школы им. Ю.В. Волкова. Лилия работает в жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт в разных техниках исполнения. Работы художника хранятся в частных коллекциях России и Израиля.
Выставка «Настроение времени» будет украшать галерею «Ха-Ра-Шо» две недели. Вход свободный.
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С тегами: выставки Крыма