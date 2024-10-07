В Евпаторийской горбольнице ввели в эксплуатацию модульный корпус патологоанатомического отделения

Новый корпус оборудован системами вентиляции и кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, имеет современную планировку. В отделении предусмотрены кабинеты врачей, лаборатория для проведения гистологических исследований, два секционных зала, современные холодильные камеры для хранения тел умерших, помещения для архива меддокументации и гистологических препаратов, комнаты с душевыми для персонала и др. В целях оснащения отделения было также закуплено лабораторное оборудование, секционные столы, холодильные камеры, стеллажи для лабораторных архивов, медицинская лабораторная мебель, а также все необходимое для обустройства комфортных рабочих мест медицинского персонала, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Рк.

Стоит отметить, что деятельность патологоанатомического отделения в большей степени связана с проведением прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного и операционного материала. Данные исследования позволяют выявить этиологию патологических процессов в организме, характер воспаления, а также дифференцировать злокачественные и доброкачественные новообразования, что в свою очередь помогает врачам клиницистам в верификации диагноза и определении дальнейшей тактики лечения пациентов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК