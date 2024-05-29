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В евпаторийской многоэтажке порывы ветра вырвали балконные рамы. Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

В евпаторийской многоэтажке порывы ветра вырвали балконные рамы. Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:52 29.05.2024

Ликвидация последствий непогоды.

В «КРЫМ-СПАС» сообщили, что в Евпатории, на ул. Чапаева в результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь) на балконе 9-го этажа находятся в аварийном состоянии оконные рамы. Конструкция нависла над пешеходным тротуаром и представляет угрозу для жизни людей.

По указанному адресу выехали три сотрудника дежурной смены Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели при помощи шанцевого инструмента демонтировали оконные рамы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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