В евпаторийской многоэтажке порывы ветра вырвали балконные рамы. Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Ликвидация последствий непогоды.

В «КРЫМ-СПАС» сообщили, что в Евпатории, на ул. Чапаева в результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь) на балконе 9-го этажа находятся в аварийном состоянии оконные рамы. Конструкция нависла над пешеходным тротуаром и представляет угрозу для жизни людей.

По указанному адресу выехали три сотрудника дежурной смены Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели при помощи шанцевого инструмента демонтировали оконные рамы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.