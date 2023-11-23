В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

В городе Саки идёт строительство подстанции скорой медицинской помощи по ул. Лобозова, 22. Работы практически завершены, готовность объекта 95%. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Несколько недель назад осмотрел строительство объекта. Сегодня снова посетил подстанцию. Ранее уже были выполнены ряд работ. Количество рабочих на сегодня достаточно. Все работы должны быть завершены до 1 декабря этого года. В то же время необходимо ускорить вопрос с установкой котельной и нарастить темпы по благоустройству территории, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В Евпатории премьер-министр Крыма снова проверил ход работ по реконструкции набережной им. В. Терешковой. На сегодня процент готовности объекта составляет около 90%.

Количество людей и темпы работ хорошие. В декабре работы по объекту будут завершены, а также проведены пуско-наладочные работы. На набережной Терешковой в Евпатории были допущены нарушения в ходе облицовки парапета. Был произведен демонтаж некачественной уложенной шпаклевки прежними подрядчиками в результате нарушения температурного режима нанесения. На сегодня нарушения устранены, — отметил Юрий Гоцанюк.

Также председатель Совета министров РК снова проверил строительство подстанции по улице 60 ВЛКСМ в Евпатории. «Работа над ошибками» на объекте проведена. Необходимые работы на сегодня ведутся. Готовность объекта порядка 70%.

На объекте по моему поручению организовано две смены. Также увеличено количество людей во вторую смену. При соблюдении темпов работы должны быть завершены до 20 декабря этого года, — подчеркнул крымский премьер.

По его информации, в городе Саки на улице Заводской продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. И эта стройка должна быть завершена к концу года. Вот только с благоустройством территории подрядчики могут не успеть, надо ускоряться.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.