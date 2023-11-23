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В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:57 23.11.2023

В городе Саки идёт строительство подстанции скорой медицинской помощи по ул. Лобозова, 22. Работы практически завершены, готовность объекта 95%. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

Несколько недель назад осмотрел строительство объекта.  Сегодня снова посетил подстанцию. Ранее уже были выполнены ряд работ. Количество рабочих на сегодня достаточно. Все работы должны быть завершены до 1 декабря этого года. В то же время необходимо ускорить вопрос с установкой котельной и нарастить темпы по благоустройству территории, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

В Евпатории премьер-министр Крыма снова проверил ход работ по реконструкции набережной им. В. Терешковой. На сегодня процент готовности объекта составляет около 90%.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

Количество людей и темпы работ хорошие. В декабре работы по объекту будут завершены, а также проведены пуско-наладочные работы. На набережной Терешковой в Евпатории были допущены нарушения в ходе облицовки парапета. Был произведен демонтаж некачественной уложенной шпаклевки прежними подрядчиками в результате нарушения температурного режима нанесения. На сегодня нарушения устранены, — отметил Юрий Гоцанюк.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

Также председатель Совета министров РК снова проверил строительство подстанции по улице 60 ВЛКСМ в Евпатории. «Работа над ошибками» на объекте проведена. Необходимые работы на сегодня ведутся. Готовность объекта порядка 70%.

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В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

На объекте по моему поручению организовано две смены. Также увеличено количество людей во вторую смену. При соблюдении темпов работы должны быть завершены до 20 декабря этого года, — подчеркнул крымский премьер.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

По его информации, в городе Саки на улице Заводской продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. И эта стройка должна быть завершена к концу года. Вот только с благоустройством территории подрядчики могут не успеть, надо ускоряться.

В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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