В Евпаторию с рабочим визитом нагрянул Владимир Константинов

Евпаторию с рабочим визитом посетил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Так, глава крымского парламента принял участие в службе в Свято-Николаевском соборе, после чего он осмотрел сквер Ашика Умера, где в прошлом году проводилось благоустройство территории. После комплексного ремонта здесь появились сцена, колонны и навигационные таблички, оборудован фонтан, установлены скамейки и барельефы. Владимир Константинов также проверил ход строительных работ на Фестивальной площади. На сегодняшний день объект готов на более чем на 90%. По всей территории площади установлен бордюрный камень, скамейки и урны, уложена тротуарная плитка и асфальтовое покрытие, появилось уличное освещение, произведена укладка и монтаж автономной системы полива. Затем Владимир Константинов посетил новую подстанцию скорой медицинской помощи, открытие которой состоялось в начале августа, и пообщался с ее сотрудниками, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
Спикер крымского парламента также провел встречу с трудовыми коллективами города.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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