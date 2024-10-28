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В Евпаторию везут икону Божией Матери «Феодоровской»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:44 28.10.2024

1 ноября в Евпаторию прибудет чудотворная икона Божией Матери «Феодоровской». Святыня пробудет в Свято-Николаевском соборе до 2 ноября.

Встреча святыни состоится в пятницу, 1 ноября, в 17:00. После встречи будет отслужена полиелейная служба с народным пением акафиста Богородице.

В субботу, 2 ноября, в 7:30 — Божественная литургия. По окончании литургии — молебен с акафистом. Также в этот день будет проходить служение акафистов перед чудотворным образом по следующему расписанию: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

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источник: пресс-служба администрации Евпатории

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