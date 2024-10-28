В Евпаторию везут икону Божией Матери «Феодоровской»

1 ноября в Евпаторию прибудет чудотворная икона Божией Матери «Феодоровской». Святыня пробудет в Свято-Николаевском соборе до 2 ноября.
Встреча святыни состоится в пятницу, 1 ноября, в 17:00. После встречи будет отслужена полиелейная служба с народным пением акафиста Богородице.
В субботу, 2 ноября, в 7:30 — Божественная литургия. По окончании литургии — молебен с акафистом. Также в этот день будет проходить служение акафистов перед чудотворным образом по следующему расписанию: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму