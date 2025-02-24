Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта, – цитирует Каллас РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об инициативе самой Каллас, которая касается обеспечения Украины военной помощью от Евросоюза на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, расширение программы подготовки украинских военных в Европе на сумму 6-10 миллиардов евро.

Каллас ранее неоднократно делала заявления о необходимости любыми путями гарантировать дальнейшее вооружение киевского режима для продолжения конфликта, в частности, призывала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.

Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, сообщалось ранее. В 2024 году объем военной помощи Киеву со стороны стран НАТО составил более 50 миллиардов евро. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников за все время конфликта превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне.

источник: РИА Новости Крым