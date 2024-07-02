В Федеральной нотариальной палате рассказали, как правильно дать деньги в долг﻿

В Федеральной нотариальной палате подробно разъяснили, как правильно дать и взять деньги в долг. Самое главное — категорические не рекомендуется назначать высокие проценты. Кабальные сделки у нас запрещены. Совсем.

Естественно, прежде всего займ необходимо оформить юридическим образом. Лучше всего это сделать через нотариуса. Устные договоренности мало что значат в юридическом плане. Обычный договор тоже не дает особых гарантий: его несложно признать недействительным. Зато любой нотариальный акт обладает повышенной доказательственной силой.

Правовые тенденции: к нотариальному договору займа прибегают знакомые, друзья и даже родственники. Так, например, мужчина давал другу в долг 3 млн рублей, чтобы тот погасил ипотеку перед разводом и мог спокойно разделить квартиру с бывшей супругой.

Другая история — женщина одолжила несколько миллионов рублей зятю для развития бизнеса. Проценты с него не брала, но санкции за невозврат предусмотрела.

Как объясняют нотариусы, в договоре необходимо четко прописать условия по процентам. Ставка может повышаться, если заемщик несвоевременно исполняет свои обязательства.

Важно помнить, что полученные проценты считаются материальной выгодой и с этой суммы нужно заплатить подоходный налог, — подчеркивают в ФНП. — Если стороны договорились о беспроцентном займе, это стоит обязательно зафиксировать. Так как в определенных случаях, если в договоре займа ничего об этом не сказано, должен взиматься процент по ставке Центробанка.

Указывать слишком высокие, ростовщические проценты нецелесообразно, подчеркивают нотариусы. Если сделка изначально кабальная, нотариус ее не удостоверит. Если граждане заключили простой письменный договор, установив в нем ставку заметно выше рынка и слишком обременительную для должника, суд может по своему решению ее уменьшить.

Еще в договоре необходимо прописать способ и порядок возврата основного долга и процентов — по частям или полной суммой, — продолжают в нотариате. — Можно установить график. Стоит уделить особое внимание ответственности заемщика на случай, если он не вернет деньги в оговоренные сроки. То есть прописать штрафы, пени, неустойки.

Если человек, давший деньги взаймы, решит простить заемщику долг, это можно сделать через договор дарения. Также долг можно закрыть соглашением о передаче имущества в качестве отступного.

Есть и правовая новация: обязательства по договору займа можно заменить на обязательства по другому договору. Проще говоря, отработать долг. Например, вместо возврата долга заемщик должен сделать кредитору ремонт, вскопать огород или еще что-то. Так что, когда у должника нет денег, но есть золотые руки, стороны вполне могут договориться.

Одни думают, что договор займа — избыточная мера и достаточно расписки. Другие, наоборот, считают, что расписка — это лишняя бумажка и все вопросы закрывает договор займа. На самом деле нужно и то, и другое.

В договоре указывается сумма, срок, способ возврата долга и иные существенные условия, но сам по себе он, как правило, не подтверждает, что деньги фактически были переданы заемщику. А пока этого не произошло, договор, по сути, не действует. Факт получения денег, особенно если это наличные, подтверждается распиской. При этом одной только расписки также недостаточно, поскольку зачастую в ней не указывается, на каких условиях деньги одалживаются.

Одна из причин для договора займа — нехватка средств, например, для покупки машины, техники или недвижимости. Тогда покупатели могут как бы одолжить у продавца. Случай из жизни: к нотариусу обратились продавец и покупатель квартиры. Второму для полного расчета не хватило около миллиона рублей. Оформлять договор купли-продажи с рассрочкой платежа они не хотели, чтобы на квартире не было обременений. Поэтому перевели долг по сделке в формат договора займа. Закон это разрешает.

На практике у нотариусов удостоверяют договоры займа некоторые предприятия со своими сотрудниками — когда дают им деньги в долг без процентов для приобретения жилья. Бывают и более простые мотивы. Так, к нотариусу приходили люди, которые хотели заключить договор займа для покупки дорогой породистой собаки. Не все знают, что, если человек просит деньги на конкретную цель — будь то недвижимость или питомец, — можно прописать в договоре условие, обязывающее его подтвердить, что средства потрачены именно на это.

Чаще всего люди одалживают друг другу деньги, но предметом договора займа могут быть материалы, сырье, ценные бумаги, различные вещи, определенные родовыми признаками. Последнее — это то, что с легкостью можно заменить однородным товаром. Например, зерно, золото определенной пробы и тому подобное, — рассказывают эксперты.

Есть категории граждан, которые не могут заключать договор займа. Например, банкроты и недееспособные. Нотариус эти нюансы обязательно проверяет, подчеркивают специалисты.

Правильный алгоритм такой: удостоверить договор займа, передать деньги и взять расписку об их получении. Нотариус может засвидетельствовать подлинность подписи заемщика на расписке. Лучше всего переводить деньги в безналичной форме, чтобы было видно движение средств. И взять выписку со счета как дополнительный аргумент. Лучше сразу, так как, если заем выдается на длительный срок, банк может не сохранить первичные документы к тому моменту, когда они вам потребуются.

Распространенная, но неверная практика — сначала дать деньги, а потом составлять документы. Иногда к нотариусу приходит один кредитор, просит удостоверить расписку от должника, который уже перестал возвращать долг. Сделать это, конечно, нельзя.

источник: Российская газета (автор: Владислав Куликов)