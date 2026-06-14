В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках

Глава администрации уточнил, что заправка в канистры запрещена, а наливать в бак можно до 20 литров.

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