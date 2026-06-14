В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках

В Феодосийском округе в воскресенье, 14 июня, бензин в свободной продаже есть на шести заправках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.
«АТАН»:
- пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-92
- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра, А-92
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, ДТ ультра
- г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-92
- пгт. Коктебель, ул.Ленина, 150 – А-92
«ТЭС»:
- г. Феодосия, улица Челнокова, 2А – АИ-92, АИ-95, ДТ
Глава администрации уточнил, что заправка в канистры запрещена, а наливать в бак можно до 20 литров.
источник: РИА Новости Крым
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