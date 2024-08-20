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В Феодосии 7 часов тушили вспыхнувшую сухую растительность
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Феодосии 7 часов тушили вспыхнувшую сухую растительность

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:37 20.08.2024

Накануне в полдень поступил сигнал о пожаре в районе с. Южное. Для тушения огня выехали сотрудники ПЧ пгт Орджоникидзе, пгт Коктебель ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГУ МЧС России по РК и лесоохотничьего хозяйства.

По прибытии выяснилось, что в холмистой местности на открытой территории горит сухая растительность. Ситуация осложняется сильным, порывистым ветром. Есть угроза распространения пожара на автомобили отдыхающих, находящиеся вблизи. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и в течение 7 часов ликвидировали пожар на площади 2,5 Га. Дальнейшего распространения огня не допущено. Пострадавших нет, причина выясняется, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Всего от РСЧС для ликвидации пожара было привлечено 18 чел. 5 ед. техники. Из них от ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 7 чел. и 2 ед. техники.

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Напомним, 21-24 августа чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Категорически запрещено:

  • разводить костры, сжигать отходы, сжигать сухую траву, мусор, сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях и в лесах;
  • оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом;
  • использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование строительных материалов;
  • бросать горящие спички и окурки.
  • оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

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