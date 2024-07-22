В Феодосии анонсируют выставку — «Этот прекрасный прекрасный мир»

В Феодосии в августе 2024 года откроется выставка живописи и графики крымских художников — членов Союза художников России — Ларисы Войтенко и Веры Чекановой. В экспозицию под названием «Этот прекрасный прекрасный мир» войдет более 50 пленэрных работ, созданных живописцами в 2022-2024 годах в Крыму и в Тверской области.

Главной целью создания живописных работ и презентации их зрителю, авторы видят в ретрансляции положительных чувств и эмоций, возникающих при соприкосновении с прекрасными явлениями и предметами окружающего нас мира.

Мы живём в удивительное время смены эпох, разрушения мировоззренческой матрицы бытия и формирования концептуально иных взглядов – всё это длится уже на протяжении почти сорока лет, – делится своим мироощущением один из авторов картин Вера Чеканова. — Причём, каждый раз, будь то перестройка, дефолт, смена государственного строя или что-либо ещё, мы принимаем обстоятельства и учимся жить дальше. В этом помогает искусство. И одно из важнейших мест в мире искусства сегодня занимает художник. Живописец не просто запечатлевает конкретный предмет или явление, а передаёт образ, эмоцию, некоторую вибрацию, что шире точечного восприятия и может откликаться в сердцах многих людей. Чувство прекрасного одухотворяет, согревает и обогащает человека. Что будет завтра: останется ли профессия художник востребованной, будут ли способны люди создавать произведения искусства с натуры или эти качества атрофируются за ненадобностью, а эстетическую потребность человека созерцать прекрасное удовлетворит искусственный интеллект в совокупности с дизайнерскими технологиями. Однозначного ответа мы не услышим. Процессы глобализации, несомненно, приведут к вытеснению высокой культуры. Уже мы видим, что в изобразительном искусстве нивелируются традиции реалистической школы живописи. Настоящих талантливых художников никогда не было много, и скорее всего пленэрная живопись канет в лета. Но попробовать привлечь внимание к проблематике сохранения крымской школы живописи попытаться можно. Сегодня живописцы в Крыму есть. Мы пишем, ищем вдохновляющие мотивы, держим равнение на наших мэтров – Фёдора Захарова, Валентина Бернадского, из ныне здравствующих Елену Молчанову, Петра Марманова, Людмилу Полякову. Мы надеемся, всё развивается, и найдётся решение. Должно быть что-то, что сохранит в нас то чувственное и прекрасное, что заложено в каждом при рождении. На этой выставке мы хотим показать, что наш реальный мир прекраснее и богаче, чем мы привыкли думать, и что это прекрасное находится рядом с нами. Стоит на миг прекратить свой бег, остановиться, залюбоваться…, и мы почувствуем себя частью этого прекрасного удивительного мира, постоянного в своей первозданности и красоте. В наших картинах мы дарим своё тепло, радость и своё понимание прекрасного в этом мире.

Выставка будет работать с 1 по 30 августа 2024 года, торжественное открытие состоится 3 августа в 14.00.

Место проведения: Городская библиотека имени Сергея Пивоварова,

г. Феодосия, Крымская, 15.

Время работы: сб-чт 11.00 – 17.00

Выходной день — пятница.

Краткая справка

Вера Александровна Чеканова

Родилась в 1977 г., проживает в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым. Член правления Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России», председатель КРОО «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской», Заслуженный работник культуры Республики Крым, музеолог, педагог, публицист, общественный деятель. В творчестве придерживается традиций реалистической школы живописи, основные темы: «материнство», «детство», «люди и современность», «историко-архитектурное наследие», «Крым и его уникальность». Живопись представлена на 45 выставках в разных городах России: Москва, Казань. Елабуга, Дагестан, Котлас, Великий Устюг, Симферополь, Старый Крым и другие. Произведения находятся в музеях, в частных отечественных и зарубежных коллекциях.

Войтенко Лариса Владимировна

Родилась в 1973 г., проживает в г. Феодосия. Член Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России». Участник межрегиональных и всероссийских выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Работает в графических техниках, произведения находятся в музейном фонде РФ.

Выставка будет работать с 1 по 30 августа 2024 года, торжественное открытие состоится 3 августа в 14.00.

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