В Феодосии благоустраивают исторический и туристический центр города

Это уже третий туристический код города, после Евпатории и Алупки, который будет реализован в Республике Крым. Здесь создаётся единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтаном, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных людей. Мероприятия по обустройству в городе уже начались, проект прошел процедуру согласования в градостроительном совете, жителям города представлена его визуализация. Идет постоянный диалог с гражданами, художниками и краеведами. На текущий момент силами строительной бригады начались демонтажные работы. В едином архитектурном стиле будет оформлен маршрут вдоль набережной. Он подразумевает создание единого архитектурного пространства возле знаменитых достопримечательностей − музея Грина, дачи Стамболи, картинной галереи Айвазовского, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

Обязательно будут работать с существующим ландшафтом. То есть там, где уже есть установленные памятники, в том числе, например, Константину Богаевскому, – всё это будет сохранено, обыграно и вписано в архитектурный вид. Планируется и реконструкция лестницы, идущей от светомузыкального фонтана вверх и находящаяся уже в достаточно плачевном состоянии. Основной акцент будет сделан на фонтан.

Феодосия – город с тысячелетней историей, сохранивший на своих старинных улицах множество объектов показа – свидетелей эпох, музеев, культовых сооружений, дореволюционных зданий и дач. Важно сделать туристический центр привлекательным и удобным для гостей и жителей города, аккуратно сохранить атмосферу старинного города с тысячелетней историей.

Комплексное благоустройство планируется совместить с долгожданной установкой стелы «Город воинской славы», новыми площадками для отдыха и проведения культурных мероприятий, а также реконструировать светомузыкальный фонтан и территорию возле него.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)