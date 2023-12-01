В Феодосии будут судить руководителя городского управления капитального строительства

Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Она обвиняется в совершении ряда эпизодов злоупотребления должностными полномочиями, в том числе – повлекшего тяжкие последствия (ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что между местным управлением капитального строительства и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты по капитальному ремонту Дома культуры поселка Щебетовка и строительству сливной станции для приема коммунальных отходов на территории поселка Приморский.

Должностное лицо, зная о том, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные объемы и отсутствует часть оборудования, в интересах фирмы в период с марта по декабрь 2021 года подписала акты выполненных работ. В результате ее преступных действий были оплачены фактически не выполненные работы на сумму более 68 миллионов рублей, которые выделялись в рамках государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Далее, в феврале 2022 года начальник управления капстроя администрации Феодосии подписала акт, в соответствии с которым подрядчику был вовсе сделан пересчет и дополнительно оплачены фактически не выполненные работы еще на сумму более 16 миллионов рублей, — сообщили в Следкоме.

Подчеркивается, что такие противозаконные действия повлекли невыполнение задач национального проекта России «Жилье и городская среда», а также государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на территории городского округа Феодосии.

Противозаконная деятельность была выявлена и пресечена в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Должностное лицо отстранено от занимаемой должности на период предварительного следствия, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, вместе с тем она подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотров предметов и документов, изъятых следствием, показаниями свидетелей и проведенных очных ставок, а также иными доказательствами, — уточнили в Следственном комитете.

Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.