В Феодосии будут судить водителя — виновника ДТП, в котором погиб пешеход

Прокуратура города Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии органов досудебного расследования, мужчина, двигаясь на автомобиле марки ВАЗ 21099 по автодороге «Таврида» – Приморский – Береговое – Феодосия» в темное время суток, не пропустил пешехода, пересекавшего проезжую часть, и допустил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия последний от полученных травм скончался, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.