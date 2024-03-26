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В Феодосии будут судить водителя — виновника , в котором погиб пешеход
Фото: прокуратура РК

В Феодосии будут судить водителя — виновника ДТП, в котором погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:16 26.03.2024

Прокуратура города Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии органов досудебного расследования, мужчина, двигаясь на автомобиле марки ВАЗ 21099 по автодороге «Таврида» – Приморский – Береговое – Феодосия» в темное время суток, не пропустил пешехода, пересекавшего проезжую часть, и допустил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия последний от полученных травм скончался, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

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