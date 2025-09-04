Прямо сейчас:
В Феодосии демонтировали «картины» Айвазовского на городской набережной
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 15:24 04.09.2025

Три года назад благодаря коллективу партийного проекта «Культура малой Родины» в Феодосии появились 12 мольбертов с репродукциями картин Ивана Айвазовского, которые украсили городскую набережную, проспект Айвазовского, территорию армянского храма Сурб-Саркис, смотровую площадку горы Митридат. В углу каждой работы указан QR-код, наведя на который  можно перейти на аудиогид «Гений места Айвазовский».

Наши аудиогиды, созданные в рамках проекта, посмотрело более 100 000 человек!!! Очень хорошие отзывы оставляют гости и жители города. Бесплатный аудиогид к пешеходной экскурсии по Феодосии в сопровождении картин Ивана Константиновича Айвазовского, помогают увидеть этапы развития нашего города и узнать о выдающихся проектах знаменитого художника, воплощённых во благо города!, — прокомментировала руководитель центральной детской библиотеки Феодосии, член команды проекта «Культура малой Родины» Елена Степанова.

Репродукции были изготовлены  с использованием современных технологий, которые повышают устойчивость работ к воздействию непогоды, ковку мольбертов выполнили феодосийские мастера. К сожалению, за прошедшие годы погодные условия отразились на репродукциях Ивана Айвазовского, в связи с чем потребовалась их реставрация.

Поэтому было принято решение и 3 сентября команда проекта приступила к бережному демонтажу арт-объектов.

Мы проводим плановую реставрацию: выкрасим в свежие цвета изящные рамки и напечатаем новые, еще более яркие и качественные репродукции великих полотен, — отметили участники проекта. — После всех работ мы обязательно вернем обновленные и похорошевшие картины на их законные места!

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 8

