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В Феодосии дерево ветром повалило на припаркованные автомобили

В Феодосии дерево ветром повалило на припаркованные автомобили

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:48 09.07.2020

Сегодня ночью (в 1:02) в службу спасения  поступило сообщение о том, что в Феодосии, по ул. Украинская в результате последствий штормовой погоды, упало дерево. Необходима помощь спасателей.

По прибытии стало известно, что дерево упало на два припаркованных рядом автомобиля. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью бензопилы провели комплекс работ по арбористике. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

По счастливой случайности, серьезных повреждений у пострадавших авто нет.

В Феодосии дерево ветром повалило на припаркованные автомобили

Фото: МЧС РК.

В Феодосии дерево ветром повалило на припаркованные автомобили

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