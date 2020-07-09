В Феодосии дерево ветром повалило на припаркованные автомобили

Сегодня ночью (в 1:02) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Феодосии, по ул. Украинская в результате последствий штормовой погоды, упало дерево. Необходима помощь спасателей.

По прибытии стало известно, что дерево упало на два припаркованных рядом автомобиля. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью бензопилы провели комплекс работ по арбористике. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

По счастливой случайности, серьезных повреждений у пострадавших авто нет.

Фото: МЧС РК.