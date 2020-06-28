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В Феодосии форум "Проектируй будущее" презентовали на летней площадке Комсомольского парка

В Феодосии форум «Проектируй будущее» презентовали на летней площадке Комсомольского парка

Опубликовал: КрымPRESS в Форумы в Крыму 12:25 28.06.2020

Форум «Проектируй будущее» проходит 27 и 28 июня на территории двенадцати городов Крыма. В нем принимают участие молодежь до 30 лет из Алушты и Армянска, Бахчисарая и Джанкоя, Евпатории и Керчи, Красноперекопска и Саки, Судака и Ялты, из Симферополя. В Феодосии форум торжественно открыли на площадке Комсомольского парка с соблюдением всех требований по мерам предосторожности.

В рамках форума его участники освоят азы проектной работы для дальнейшего участия в грантовых конкурсах и реализации своих идей, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии.

В Феодосии форум "Проектируй будущее" презентовали на летней площадке Комсомольского паркаВ Феодосии форум "Проектируй будущее" презентовали на летней площадке Комсомольского паркаВ Феодосии форум "Проектируй будущее" презентовали на летней площадке Комсомольского парка

фото: пресс-служба администрации Феодосии

В Феодосии форум "Проектируй будущее" презентовали на летней площадке Комсомольского парка

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