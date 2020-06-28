В Феодосии форум «Проектируй будущее» презентовали на летней площадке Комсомольского парка

Форум «Проектируй будущее» проходит 27 и 28 июня на территории двенадцати городов Крыма. В нем принимают участие молодежь до 30 лет из Алушты и Армянска, Бахчисарая и Джанкоя, Евпатории и Керчи, Красноперекопска и Саки, Судака и Ялты, из Симферополя. В Феодосии форум торжественно открыли на площадке Комсомольского парка с соблюдением всех требований по мерам предосторожности.

В рамках форума его участники освоят азы проектной работы для дальнейшего участия в грантовых конкурсах и реализации своих идей, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии.

фото: пресс-служба администрации Феодосии