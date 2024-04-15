В Феодосии хотят построить первый в России детский хоспис у моря

Как сообщили благотворители, место для строительства хосписа предоставило Минимущества Республики Крым. Из пяти предложенных вариантов было решено остановиться на здании бывшего детского лагеря в Феодосии на берегу моря рядом с пляжем:
Здесь самое подходящее место для организации доступной среды, оптимальная удаленность от Симферополя — главного города Крыма. Кроме того, Феодосия — самый южный город Восточного Крыма, здесь уникальный климат, чистое морское побережье. Многие наши подопечные дети, даже живя в Крыму, никогда не видели моря. И, конечно, мы планируем, что к нам будут приезжать паллиативные дети из других регионов страны, и хоспис на берегу моря сможет подарить им и их родителям много положительных эмоций.
Организация в 2023 году получила в безвозмездное пользование здание на Керченском шоссе, 31 и земельный участок площадью 1,6 га — теперь здесь предстоит провести реконструкцию и создать новое учреждение здравоохранения.
Сейчас на территории идут изыскательские работы. Нашим партнером здесь выступает группа компаний ООО НПП «КрымСпецГеология». Компания выполняет весь комплекс инженерно-геологических изысканий на всех этапах строительства и обследование сооружений. Генеральным проектировщиком стала архитектурная мастерская «Бюро 82». Приблизительные сроки реализации проекта — 2025-2027 гг., — сообщили в «Крымском детском хосписе».
По данным организации, всего в Республике Крым проживают 160 тяжелобольных детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Члены организации помогают обеспечить не только медицинскую помощь, но и психологическую и социальную поддержку. Планируется, что хоспис в Феодосии станет ресурсным и информационно-методическим центром по развитию паллиативной помощи в Республике Крым.
источник: ТАСС
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С тегами: здравоохранение Крыма