В Феодосии хотят построить первый в России детский хоспис у моря

Благотворительная организация «Крымский детский хоспис» к 2027 году построит в Феодосии первый в России детский хоспис у моря на 20 мест, сообщили

Как сообщили благотворители, место для строительства хосписа предоставило Минимущества Республики Крым. Из пяти предложенных вариантов было решено остановиться на здании бывшего детского лагеря в Феодосии на берегу моря рядом с пляжем:

Здесь самое подходящее место для организации доступной среды, оптимальная удаленность от Симферополя — главного города Крыма. Кроме того, Феодосия — самый южный город Восточного Крыма, здесь уникальный климат, чистое морское побережье. Многие наши подопечные дети, даже живя в Крыму, никогда не видели моря. И, конечно, мы планируем, что к нам будут приезжать паллиативные дети из других регионов страны, и хоспис на берегу моря сможет подарить им и их родителям много положительных эмоций.

Организация в 2023 году получила в безвозмездное пользование здание на Керченском шоссе, 31 и земельный участок площадью 1,6 га — теперь здесь предстоит провести реконструкцию и создать новое учреждение здравоохранения.

Сейчас на территории идут изыскательские работы. Нашим партнером здесь выступает группа компаний ООО НПП «КрымСпецГеология». Компания выполняет весь комплекс инженерно-геологических изысканий на всех этапах строительства и обследование сооружений. Генеральным проектировщиком стала архитектурная мастерская «Бюро 82». Приблизительные сроки реализации проекта — 2025-2027 гг., — сообщили в «Крымском детском хосписе».

Уточняется, что учреждение построят на благотворительные средства. По предварительным подсчетам, необходимая для завершения строительства сумма составляет более 500 млн рублей. На сегодня удалось собрать 15 млн рублей.

По данным организации, всего в Республике Крым проживают 160 тяжелобольных детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Члены организации помогают обеспечить не только медицинскую помощь, но и психологическую и социальную поддержку. Планируется, что хоспис в Феодосии станет ресурсным и информационно-методическим центром по развитию паллиативной помощи в Республике Крым.

источник: ТАСС