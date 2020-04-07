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иллюстрация: открытые источники

В Феодосии хозяин станции техобслуживания автомобилей получил ножом в живот от знакомого

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:44 07.04.2020

В дежурную часть ОМВД России в Феодосии поступило сообщение о том, что на окраине города произошел конфликт между хозяином станции техобслуживания автомобилей и неизвестным мужчиной, который  нанес потерпевшему проникающее ножевое ранение в область грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции ОМВД России по г. Феодосии на автодороге Щебетовка-Курортное был задержан подозреваемый. Им оказался 70-летний житель пгт. Курортного г. Феодосии, ранее не судимый. Было установлено, что на почве неприязненных отношений со своим знакомым, подозреваемый подошел к хозяину СТО,  который в тот момент находился в подсобном помещении, и нанес ему удар ножом в живот. Причинив  потерпевшему колото-резанное ранение, злоумышленник покинул место происшествия на своем автомобиле, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное  дело по признакам преступления предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В Феодосии хозяин станции техобслуживания автомобилей получил ножом в живот от знакомого

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