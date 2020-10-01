В Феодосии и Керчи на несколько дней отключат газ

По сообщению Феодосийского управления по эксплуатации газового хозяйства «Крымгазсети», с 7:00 6 октября до 7:00 7 октября в городе будет перекрыта подача газа. Причина — «Черноморнефтегаз» проводит работы на сетях. Также не факт, что во всех микрорайонах города подача газа будет налажена одномоментно. Сообщается, что еще 7-10 дней будут проводить запуски. Абонентов Феодосии просят на время отключения перекрыть газовые краны перед счетчиками. Отключение не коснется жителей Приморского, Берегового, Щебетовки и Краснокаменки.

В Керчи газ отключат на два дня: с 7:00 13 октября до 20:00 14 октября.

Управлением магистральных газопроводов ГУР РК «Черноморнефтегаз» запланировало проведение ремонтных работ с полной остановкой ГРС-2 Керчь и отключением населения от газопотребления, — сообщили в администрации города.

Подача газа абонентам будет восстановлена по окончании ремонтных работ при условии наличия абонентов и 100% испытанных на герметичность газопроводов, выводов и стояков.