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В Феодосии кассирша лишилась работы из-за бутылки минералки, проданной без чека
иллюстрация: zarabativaem.com

В Феодосии кассирша лишилась работы из-за бутылки минералки, проданной без чека

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 20:08 22.12.2019

В Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Крым озвучили детали истории — кассирша одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды.

Не применение контрольно-кассовой техники при расчете с покупателем — прямое нарушение закона. В итоге кассирша лишилась рабочего места, а индивидуальный предприниматель – владелец магазина за административное правонарушение получил штраф в размере 10  тысяч рублей, — отмечают в Налоговой службе.

Специалисты напоминают: обязанность применять онлайн-кассы наступила 1 июля 2019 года. Основная цель – строгий государственный контроль в сферах торговли и финансов. В случае нарушения применения контрольно-кассовой техники составляется протокол административного правонарушения, что влечет штраф от 10 до 40 тысяч рублей.

В Феодосии кассирша лишилась работы из-за бутылки минералки, проданной без чека

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