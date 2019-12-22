В Феодосии кассирша лишилась работы из-за бутылки минералки, проданной без чека

В Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Крым озвучили детали истории — кассирша одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды.

Не применение контрольно-кассовой техники при расчете с покупателем — прямое нарушение закона. В итоге кассирша лишилась рабочего места, а индивидуальный предприниматель – владелец магазина за административное правонарушение получил штраф в размере 10 тысяч рублей, — отмечают в Налоговой службе.

Специалисты напоминают: обязанность применять онлайн-кассы наступила 1 июля 2019 года. Основная цель – строгий государственный контроль в сферах торговли и финансов. В случае нарушения применения контрольно-кассовой техники составляется протокол административного правонарушения, что влечет штраф от 10 до 40 тысяч рублей.