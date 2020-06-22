В Феодосии конфликт со знакомым отправил мужчину на «тот свет». Был ли алкоголь?

В дежурную часть ОМВД России в Феодосии поступила информация из городской больницы о том, что местному жителю, получившему телесные повреждения, оказана медицинская помощь.

Полицейским мужчина пояснил, что упал на улице, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. К несчастью, вскоре поступило сообщение о смерти пациента вследствие токсичного действия алкоголя, обусловленного длительным употреблением спиртного, а также полученных телесных повреждений. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина не упал, как он ранее убеждал правоохранителей, а получил травмы в ходе драки. В короткие сроки оперативники установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель. По имеющимся данным, в результате неприязненных отношений на улице между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник избил потерпевшего, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.