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В Феодосии краснодарец нагрянул в офис микрозаймов с "ножом". Ограбил. Поймали

В Феодосии краснодарец нагрянул в офис микрозаймов с «ножом». Ограбил. Поймали

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:23 28.01.2020

В ОМВД России в Феодосии поступило сообщение о нападении на офис микрозаймов — неизвестный гражданин вошел в помещение финансовой организации с ножом и потребовал от работников отдать ему имеющуюся наличность.

Одна из сотрудниц достала из-под стола бумажный конверт с денежными средствами, который мужчина выхватил и скрылся. В конверте находились купюры достоинством 100 и 50 рублей общей суммой 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель г.Краснодара, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении угона транспортного средства в Краснодарском крае и скрывавшийся от правоохранительных органов. Похищенные денежные средства задержанный, с его слов, потратил на собственные нужды. В ходе осмотра по месту проживания злоумышленника полицейские выявили предполагаемое орудие преступления – канцелярский нож, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г.Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

В Феодосии краснодарец нагрянул в офис микрозаймов с "ножом". Ограбил. Поймали

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