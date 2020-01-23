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В Феодосии «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь «братьям нашим меньшим»
Фото: КАФА

В Феодосии «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь «братьям нашим меньшим»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:44 23.01.2020

Накануне днем (в 12:30) в службу спасения поступила информация, о том, что в Феодосии, по улице Симферопольское шоссе, дом 35, около теплотрассы застряла собака со щенком. Требуется помощь спасателей в эвакуации животных.

К месту происшествия выехала дежурная группа спасателей Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 ед. техники.

По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что собаки находятся под плитами теплотрассы. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники «КРЫМ-СПАС» расширили пространство между плитами и, соблюдая все меры предосторожности, извлекли собаку и ее щенка, — сообщили в МЧС РК.

Как рассказали сами спасатели, щенка забрали себе неравнодушные очевидцы произошедшего, а собаку – волонтеры.

В Феодосии «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь «братьям нашим меньшим»

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