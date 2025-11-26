В Феодосии квартирантка обворовала ветерана Великой Отечественной войны

Оперативно отреагировав на сообщение, участковые уполномоченные полиции по горячим следам установили личность подозреваемой. Ею оказалась 28-летняя квартирантка, похитившая 40 000 рублей, принадлежащих ветерану. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленница планировала потратить похищенные средства на личные нужды. Однако, после того как её действия были раскрыты, она вернула деньги потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении ранее не судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Злоумышленнице грозит уголовная ответственность. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: происшествия в Крыму