Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Феодосии квартирантка обворовала ветерана Великой Отечественной войны
Новости Республики

В Феодосии квартирантка обворовала ветерана Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:19 26.11.2025

В дежурную часть ОМВД России по городу Феодосия поступило заявление от 95-летней местной жительницы, ветерана Великой Отечественной войны. Она сообщила о краже денежных средств из своей квартиры.

Оперативно отреагировав на сообщение, участковые уполномоченные полиции по горячим следам установили личность подозреваемой. Ею оказалась 28-летняя квартирантка, похитившая 40 000 рублей, принадлежащих ветерану. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленница планировала потратить похищенные средства на личные нужды. Однако, после того как её действия были раскрыты, она вернула деньги потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении ранее не судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Узнайте больше:  Пожар в Севастополе: мужчина пытался спасти хозпостройку от огня, но сам пострадал

Злоумышленнице грозит уголовная ответственность. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.