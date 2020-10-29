В Феодосии ликвидировали условный пожар на газонаполнительной станции

В Феодосии сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым совместно со специалистами городских экстренных служб провели тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на Феодосийской газонаполнительной станции Феодосийского управления газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети».

Для повышения профессионального мастерства крымских огнеборцев и оперативности реагирования на чрезвычайные происшествия на потенциально опасном объекте, проведение подобных учений для огнеборцев стоит в приоритете. Также они проводятся с целью проверки работоспособности систем оповещения людей о пожаре и обучения руководителей, персонала данных учреждений и служб взаимодействия алгоритму необходимых действий во время пожара и возникновения опасных ситуаций, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В ходе мероприятия личный состав караулов отработал элементы быстрой и точной работы при боевом развертывании и выходу на боевые позиции, а также учебные вводные по эвакуации персонала и спасателей с помощью спасательных устройств в случае разного рода непредвиденных обстоятельств, при выходе из строя дыхательных аппаратов во время нахождения в задымленной среде.

Подобные учения способствуют как психологической подготовке огнеборцев, так и отработке навыков работы в команде. Именно от слаженности действий зависит результат по ликвидации реального пожара, — подчеркнули в МЧС.

По итогам проведенного тактико-специального учения поставленные задачи были успешно выполнены: личный состав гарнизона пожарной охраны еще раз изучил потенциально-опасный объект в оперативном отношении, его планировку и особенности строения.

Фото: ГУ МЧС России по РК.