В Феодосии местный житель отправится в колонию за разбойное нападение

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой»).

Судом установлено, что подсудимый в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества зашел в магазин, где кроме потерпевшей, работавшей продавцом, никого не было. Мужчина ударил ее по голове камнем, принесенным с собой и, удерживая женщину за волосы, вытащил из кассы денежные средства в сумме 1,7 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали подробности в прокуратуре.