Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Феодосии местный житель отправится в колонию за разбойное нападение
актуально в республике
В Феодосии местный житель отправится в колонию за разбойное нападение
Иллюстрация: rtek24.ru

В Феодосии местный житель отправится в колонию за разбойное нападение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:20 28.03.2024

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой»).

Судом установлено, что подсудимый в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества зашел в магазин, где кроме потерпевшей, работавшей продавцом, никого не было. Мужчина ударил ее по голове камнем, принесенным с собой и, удерживая женщину за волосы, вытащил из кассы денежные средства в сумме 1,7 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали подробности в прокуратуре.

Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками ОМВД России по городу Феодосии.

Узнайте больше:  В Крыму бизнесмен ответит за приобретение и хранение немаркированной табачной продукции

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.