В Феодосии местный житель отправится в колонию за разбойное нападение

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой»).
Судом установлено, что подсудимый в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества зашел в магазин, где кроме потерпевшей, работавшей продавцом, никого не было. Мужчина ударил ее по голове камнем, принесенным с собой и, удерживая женщину за волосы, вытащил из кассы денежные средства в сумме 1,7 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали подробности в прокуратуре.
Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками ОМВД России по городу Феодосии.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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