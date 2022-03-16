В Феодосии «мониторят» семьи, находящиеся в социально опасном положении

В Феодосии состоялся межведомственный рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении. Также комиссия посетила граждан, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих несовершеннолетних детей.

В состав рабочей группы вошли инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Феодосии, специалисты отдела опеки и попечительства, сотрудники Феодосийской детской больницы, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Феодосии. Цель рейда – контроль ситуации в неблагополучных семьях, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Члены комиссии дали рекомендации и провели индивидуальные беседы с родителями о надлежащем исполнении родительских обязанностей, безопасном поведении детей на улице и дома, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, создании для детей комфортных условий проживания, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По итогам рейда инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Феодосии, составили два протокола об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей инспекторами ОПДН ОУУПиПДН ОМВД России по г. Феодосии совместно с органами опеки один малолетний ребенок из неблагополучной семьи помещен в «Дом ребенка Ёлочка».

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым