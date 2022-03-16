реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Феодосии «мониторят» семьи, находящиеся в социально опасном положении

crimeapress_news



реклама в крыму
В Феодосии "мониторят" семьи, находящиеся в социально опасном положении

В Феодосии «мониторят» семьи, находящиеся в социально опасном положении

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 19:38 16.03.2022

В Феодосии состоялся межведомственный рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении. Также комиссия посетила граждан, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих несовершеннолетних детей.

В состав рабочей группы вошли инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Феодосии, специалисты отдела опеки и попечительства, сотрудники Феодосийской детской больницы, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования г. Феодосии. Цель рейда – контроль ситуации в неблагополучных семьях, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Члены комиссии дали рекомендации и провели индивидуальные беседы с родителями о надлежащем исполнении родительских обязанностей, безопасном поведении детей на улице и дома, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, создании для детей комфортных условий проживания, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По итогам рейда инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Феодосии, составили два протокола об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей инспекторами ОПДН ОУУПиПДН ОМВД России по г. Феодосии совместно с органами опеки один малолетний ребенок из неблагополучной семьи помещен в «Дом ребенка Ёлочка».

Узнайте больше:  В Евпатории гостиничного дебошира обвиняют в заведомо ложном сообщении

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.