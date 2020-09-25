В Феодосии на карантин закрыли школу. У одного из учеников подтвердился коронавирус

У одного из учащихся 6-го класса школы №13 в Феодосии подтвердился коронавирус, об этом сообщил руководитель ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» Андрей Вербов. По его словам, сейчас мальчик находится в инфекционном боксе больницы, а дело передано в Роспотребнадзор. Однако, официальной информации ни от Роспотребнадзора, ни от городских властей нет.

Как пишут родители учеников школы в социальный сетях – группа «Мамочки Феодосии», школа закрыта на дистанционное обучение до 1 октября, а сам ученик не посещал школу уже неделю до подтверждения диагноза. Подтвердить эти данные не удалось, так как телефон школы №13 не отвечает. Кроме того, учеников школы уже просят не посещать внешкольные кружки, — пишет «Кафа» .

Неофициально сообщается, что мальчик попал в больницу с высокой температурой 21 сентября. Его состояние средней степени тяжести. Школа – на карантине. Обучение проводится в дистанционном формате. По словам родителей учеников, на «дистанционке» обучении 760 учащихся и 45 педагогов будут находиться до 1 октября.

На сегодняшний день в инфекционном отделении ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» находятся 66 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Заболевание несовершеннолетнего – первое.