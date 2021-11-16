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В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:41 16.11.2021

Во вторник, 16 ноября, на морском нефтяном терминале в Феодосии прошли контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. Учитывая сложность и специфику объекта условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Общая группировка сил и средств, задействованная в его ликвидации составила 77 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

Основная цель тренировки — отработка вопросов межведомственного взаимодействия всех служб экстренного реагирования и персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями МЧС России, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

Согласно тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем на территории терминала загорелся резервуар с нефтепродуктами, общим объемом пять тысяч кубометров. На полную ликвидацию огня потребовалось менее часа. По словам организаторов учений, все цели и задачи тренировки были успешно выполнены.

В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

В Феодосии на территории морского нефтяного терминала ликвидирован условный пожар

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