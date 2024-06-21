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В Феодосии наказали водителя автобуса, высадившего 11-летнего ребенка, не оплатившего проезд
Фото: pikist.com

В Феодосии наказали водителя автобуса, высадившего 11-летнего ребенка, не оплатившего проезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:09 21.06.2024

В Феодосии прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее дочери. Женщина рассказала, что ее 11-летняя дочь следовала в художественную школу и была высажена водителем муниципального маршрутного автобуса за неоплату проезда не сработавшей картой на валидаторе.

В ходе проведенной проверки факт принудительной высадки из автобуса несовершеннолетней подтвердился. В этой связи прокуратурой города в адрес работодателя внесено представление, в отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет), — сообщили в надзорном ведомстве.     

Водитель автобуса оштрафован на 5 тыс. рублей, представление прокуратуры города Феодосии находится на рассмотрении.

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