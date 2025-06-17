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В Феодосии напоминают - договор на вывоз всех видов отходов обязателен
фото: пресс-служба администрации Феодосии

В Феодосии напоминают — договор на вывоз всех видов отходов обязателен

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:09 17.06.2025

Управление муниципального контроля Феодосии информирует:

Эксплуатировать рынки, кафе, летние площадки и иные торговые объекты в отсутствие договора со специализированными предприятиями на вызов всех видов отходов, запрещено. Отсутствие данного договора является нарушением пп. 1.39 пункта 1 статьи 13 раздела 1 части Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Феодосия, утвержденных решением 49 сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 2 созыва от 30.06.2022 № 484.

Несоблюдение Правил влечёт административную ответственность по статье 3.11 Закона Республики Крым от 25.06.2015 года № 117-ЗРК /2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или наложение денежного штрафа: на граждан — в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

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