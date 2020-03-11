В Феодосии неизвестные украли саженцы роз

В ночь на 10 марта в Феодосии, на ул.Земской неизвестными лицами были украдены кусты роз, которые ранее были высажены сотрудниками МБУ «Городское благоустройство». Об этом сообщает Городской портал Феодосии.

Всего было похищено 25 кустов растений. В ОМВД России по г. Феодосии уже направлено соответствующее заявление для определения причастных лиц.