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В Феодосии неизвестные украли саженцы роз

В Феодосии неизвестные украли саженцы роз

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:19 11.03.2020

В ночь на 10 марта в Феодосии, на ул.Земской  неизвестными лицами были украдены кусты роз, которые ранее были высажены сотрудниками МБУ «Городское благоустройство». Об этом сообщает Городской портал Феодосии.

Всего было похищено 25 кустов растений. В ОМВД России по г. Феодосии уже направлено соответствующее заявление для определения причастных лиц.

Уважаемые жители и гости города, если вы становитесь свидетелями противоправных действий, просим вас незамедлительно обращаться в дежурный отдел полиции по телефону +7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 461-02-03 или 102, — просит администрация Феодосии.

В Феодосии неизвестные украли саженцы роз

В Феодосии неизвестные украли саженцы роз

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