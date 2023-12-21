В Феодосии – новый глава городской администрации. Игорь Ткаченко

В Феодосии сегодня проводили конкурс на замещение должности главы администрации города. В конкурсе приняли 3 человека. Документы подали четверо, но один из кандидатов в самый последний момент взял самоотвод. После необходимой конкурсной процедуры были отобраны два финалиста: Игорь Ткаченко, набравший 70 баллов, и Виталий Павлюченко, в активе которого оказалось 57 баллов.

В ходе работы комиссии проходило интерактивное голосование, в котором приняли участие 1 157 жителей Феодосийского округа. Их мнение совпало с мнением комиссии: за Игоря Ткаченко проголосовало 796 человек, за Виталия Павлюченко — 198 жителей округа.

Кандидатуры победителей конкурса были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса Феодосийского городского совета. В ходе сессии народные избранники единогласно (26 человек, находившихся в зале) избрали главой администрации Феодосии Игоря Ткаченко (до этого он занимал должность первого заместителя главы администрации).

Пусть город в вашем лице обретет настоящего заботливого руководителя, — напутствовал нового градоначальника вице-премьер крымского правительства Михаил Назаров.

Он также отмечал, что руководителю муниципалитета важно проявлять искреннюю заботу о жителях. Где это есть, там и добиваются главы поддержки населения, а значит и положительных результатов работы.

Глава муниципального образования городской округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Вячеслав Мусаев отметил, что работа с Игорем Ткаченко в качестве первого заместителя главы администрации показала результативность, намечены совместные проекты, которые сейчас необходимо реализовать.

Игорь Ткаченко поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку, отметив, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития городского округа и реализации задачи по выводу Феодосии в лидеры среди крымских городов.

Постараюсь максимально сделать так, чтобы Феодосия, действительно, изменилась в лучшую сторону. Выстроим с депутатским корпусом совместную работу, вместе будем двигаться вперед. Администрации будет немного тяжелее, потому что нам придется пахать и пахать, дорогие друзья. Надо возвращать доверие людей, — отметил он.

К обязанностям главы администрации города Феодосии Игорь Ткаченко приступает с 22 декабря.

Игорю Ткаченко 45 лет. Он уроженец Феодосии. Образование – высшее. В 2000 году окончил Херсонский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит». В разные годы работал в частных структурах, таких как КП «Аргон», ООО «Атан-Крым», ООО «Интер Шельф», ООО «Кедр», а с сентября этого года – заместителем главы администрации Феодосии.